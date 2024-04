Su Rai Storia torna “Illuminate”: la prima protagonista è Nilla Pizzi

Nilla Pizzi prima protagonista della sesta stagione di “Illuminate”, docu-serie in 4 puntate in onda da stasera su Rai Storia

Nilla Pizzi, Monica Vitti, Suso Cecchi D’Amico e le Sorelle Fontana sono le donne del Novecento italiano al centro della sesta stagione di “Illuminate”, docu-serie in 4 puntate prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Cultura, in onda da lunedì 8 aprile alle 21.10 su Rai Storia. A guidare il racconto di queste eccellenze femminili “made in Italy”, quattro grandi attrici del panorama italiano: Martina Stella, Carla Signoris, Anna Ferzetti ed Euridice Axen.

Le attrici-narratrici conducono i telespettatori nelle vite delle protagoniste della storia e della cultura del nostro Paese, ripercorrendone il viaggio professionale e umano, in un racconto che incrocia narrazione cinematografica, materiali d’archivio e testimonianze dirette.

Nella prima puntata, Martina Stella, invitata come ospite alla nuova edizione del Premio Nilla Pizzi, scopre una donna che non è stata solo un’illustre cantante – prima vincitrice assoluta del Festival di Sanremo nel 1951 e incoronata “regina della musica italiana” – ma anche una donna che ha viaggiato il mondo, aperto un ristorante ad Acapulco, vissuto una vita intensa, senza mai dimenticare i suoi tanti ammiratori, talmente devoti da dedicarle il primo fan club mai esistito per una cantante italiana.

Numerosi i testimoni che hanno dato il loro contributo ai quattro racconti. Per Nilla Pizzi, la nipote Maura Fantuzzi, Platinette, Pino Strabioli, il manager Elia Faustini, l’amico e collezionista di oggetti appartenuti alla cantante Matteo Scircoli, il direttore del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese Romeo Russo, il giornalista e speaker radiofonico Massimo Cotto, la cantautrice Greta Zuccoli, il biografo Enzo Giannelli.

“Illuminate” è una produzione Anele in collaborazione con Rai Cultura. Una docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni, per la regia di Marco Spagnoli (Monica Vitti), Michele Imperio (Nilla Pizzi), Maria Iovine (Suso Cecchi D’Amico) e Luca Brignone (Sorelle Fontana).