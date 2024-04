Stasera in diretta video l’eclissi totale di Sole dagli Stati Uniti

Eclissi totale di sole dagli Stati Uniti: scopri le curiosità, i luoghi, gli orari e i link per guardare l’evento in diretta video (anche dallo spazio e in 3D)

Siamo arrivati finalmente ad un gran giorno atteso in tutto il mondo: l’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024. Si prospetta come uno degli eventi celesti più straordinari del decennio che ha mosso milioni di persone in viaggio alla ricerca del luogo e del momento perfetto per poterlo osservare. E mentre la Luna oscurerà completamente il disco solare, trasformando il giorno in notte per alcuni fortunati spettatori per quelli che non potranno osservarla dal vivo ci saranno dirette video in tutto il mondo per poter vivere questo momento emozionante. In questo articolo, esploreremo approfonditamente cos’è un’eclissi di sole, come vederla in modo sicuro e le implicazioni di questo fenomeno astronomico. Scopriremo anche dove sarà visibile l’eclissi di sole dell’8 aprile 2024, se sarà possibile osservarla dall’Italia, gli orari, tante altre curiosità e link utili.

Da dove vedere l’eclissi di sole dell’8 aprile 2024?

L’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 attraverserà gli Stati Uniti da costa a costa, offrendo spettacoli mozzafiato a milioni di spettatori lungo la sua traiettoria.

I migliori luoghi di osservazione si trovano lungo la fascia della totalità, che attraversa stati come il Texas, l’Oklahoma, l’Arkansas, l’Illinois, l’Indiana, il Kentucky, il Tennessee, l’Ohio, la Pennsylvania, il New York e il Maine.

E’ possibile vederla dall’Italia?

Purtroppo no, l’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 non sarà visibile dall’Italia poichè in Italia il Sole sarà già tramontato e il cono d’ombra non attraverserà il nostro paese.

Orari delle fasi dell’eclissi di oggi 8 Aprile 2024

Ecco gli orari approssimativi delle principali fasi dell’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 negli Stati Uniti, con la relativa conversione in ora locale italiana:

Inizio della fase parziale: 15:42:07 UTC

Eclissi massima: 18:18:29 UTC

Fine della fase parziale: 20:52:14 UTC

Per convertire questi orari in ora italiana, possiamo aggiungere 2 ore per tener conto dell’ora legale, ottenendo:

Inizio della fase parziale: 17:42:07 ora italiana

Eclissi massima: 20:18:29 ora italiana

Fine della fase parziale: 22:52:14 ora italiana

Vedere l’eclissi in diretta video dalla terra e dallo spazio

Astronomitaly ha organizzato una diretta video dell’eclissi totale di sole dell’8 aprile 2024 per vederla insieme al nostro Staff e con un collegamento diretto con il nostro inviato Leonardo, alle Cascate del Niagara.

La particolarità della nostra diretta video dell’eclissi di Sole 2024 sarà la possibilità di “vederla” in diretta video dallo spazio con una simulazione in diretta realizzata attraverso il nostro Viaggio nel Cosmo 3D, proprio come fossimo in orbita attorno alla Terra.

Puoi vederla da qui su Youtube o da questo link su Facebook: www.facebook.com/Astronomitaly

DIRETTA YOUTUBE: https://www.youtube.com/live/xtljiIzkODY?si=J2U3xk9Lk9oLaEaJ

Altri collegamenti in diretta video dal Mondo

Tante realtà di tutto il mondo hanno organizzato trasmissioni in diretta per vedere l’Eclissi di Sole tra queste: