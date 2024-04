Scorpio Tankers Inc. trova accordo per la vendita di due navi cisterna MR

Scorpio Tankers Inc. ha stipulato accordi per la vendita di due navi cisterna MR costruite nel 2013, STI Larvotto e STI Le Rocher, per 36,15 milioni di dollari per nave

Scorpio Tankers Inc. ha stipulato accordi per la vendita di due navi cisterna MR costruite nel 2013, STI Larvotto e STI Le Rocher, per 36,15 milioni di dollari per nave, secondo il comunicato della società. Si prevede che le vendite si concluderanno entro la prima metà del 2024.

Scorpio Tankers Inc. è una compagnia di trasporto marittimo di prodotti petroliferi in tutto il mondo. Scorpio Tankers Inc. attualmente possiede o gestisce in leasing 111 navi cisterna (39 navi cisterna LR2, 58 navi cisterna MR e 14 navi cisterna Handymax) con un’età media di 8,1 anni. La società ha stipulato accordi per la vendita di tre delle sue navi cisterna MR entro la prima metà del 2024.