Previsioni meteo 8 aprile 2024: un’altra giornata gradevole

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 aprile 2024: prosegue la fase di tempo stabile con temperature superiori alla media stagionale

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità sull’Italia grazie all’anticiclone che nel weekend ha regalato giornate primaverili con un primo assaggio di caldo. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi e le condizioni meteo continueranno a essere stabili e asciutte in tutto il Paese. Le temperature raggiungeranno ancora valori estivi in alcune regioni: sulle regioni centrali e sulla Pianura Padana, non si escludono picchi fino a +24/+26°C; localmente sulla Sicilia non si escludono valori fino a +30°C. A seguire maggiore incertezza ma ultimi aggiornamenti dei modelli che propongono ancora una situazione piuttosto dinamica con maltempo che potrebbe ripresentarsi entro la metà del mese sotto forma di perturbazioni atlantiche

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, molti addensamenti bassi in Pianura Padana e al Nord-Est. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nessuna variazione nelle ore notturne. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

