L’oroscopo di oggi, lunedì 8 aprile 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 8 aprile 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

La situazione è migliore e addirittura innovativa per tutti coloro che vogliono rimettersi in gioco, una giornata davvero importante, contratti e accordi positivi.

Piccole tensioni tornano nel campo sentimentale e potresti reagire in modo aggressivo o determinare incomprensioni; molto meglio evitare conflitti e reazioni impulsive.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata ideale per far partire progetti; consigli da persone esperte nel settore possono aiutarti molto. Una buona intesa in amore, ma attenzione al denaro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Le Stelle sono tutte dalla tua parte. I sentimenti sono premiati, se sei solo non fare il difficile!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ possibile darsi da fare, questi esiti positivi possono essere letti anche in ambito lavorativo. Potresti renderti conto che trovi piacevole stare accanto ad una persona a te vicina.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Piccole entrate per chi lavora in proprio, opportunità. Amore meno conflittuale rispetto al passato.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Alcune situazioni di lavoro o familiari stanno prendendo molto del tuo tempo. Amore in dubbio, ma si vede che qualcosa non va, fai attenzione. Oggi sei nervoso e smanioso perché c’è troppo disordine attorno a te.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Lentamente, ma fortunosamente l’oroscopo rivelerà tutta quella volontà e possibilità di azione che è mancata in passato e non certo per colpa tua. Qualcuno sta cercando di frenare un tuo progetto.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ogni giornata è buona per farti venire in mente un’idea speciale, per rilanciarti nel settore del lavoro. Periodo fertile per le coppie. Se c’è un cambiamento alla fine si rivelerà positivo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Strani i rapporti che vanno avanti da anni; sul lavoro non sembri contento, qualcuno ha sottovalutato il tuo impegno, in questi giorni meglio non farti arrabbiare!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei carico di energie, è la giornata giusta per fare discorsi senza atti. Oggi potresti avere la conferma che una persona ti vuole bene. Anche nel lavoro puoi fare una scelta vincente, cerca di non rimandare ciò che potresti fare adesso!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata decisamente piacevole anche per iniziare un’avventura o vivere alla giornata un sentimento. Il lavoro è in una fase discreta!