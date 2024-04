“La vita salta”: su Rai 3 un documentario sulle vittime della strada

Rai Doc presenta: “La vita salta”. Stanotte su Rai 3 un documentario dedicato alle giovani vittime della strada, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato

Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Un dato in crescita, negli ultimi anni, che vede coinvolta in particolare la fascia dai 18 ai 24 anni. La quasi totalità degli incidenti stradali (il dato si aggira sul 94%) è dovuta a comportamenti scorretti alla guida come l’uso dello smartphone, il mancato rispetto della precedenza, l’eccesso di velocità e la guida sotto effetto di alcool e droghe.

“La vita salta”, una produzione Siri Video in collaborazione con Rai Documentari, con la partecipazione della Polizia di Stato, in onda lunedì 8 aprile in seconda serata su Rai 3, racconta le storie di ragazzi giovani e giovanissimi che hanno perso la vita in strada in seguito ad incidenti mortali, attraverso le testimonianze dei loro genitori che si sono trovati ad affrontare un’improvvisa perdita. Si conosceranno i casi delle giovani vittime della strada Francesco Valdiserri, Lorenzo Guarnieri, Elena Aubry, Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. Insieme alle loro storie, anche quelle di chi è riuscito a salvarsi da un incidente stradale e ha dovuto fare i conti con i limiti e le difficoltà derivate dall’evento. Nel corso del documentario, si conosceranno “Icaro” e “Chirone”, i protocolli della Polizia Stradale dedicati alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale e all’attenzione alle vittime dell’incidentalità stradale.

“La vita salta” è un racconto reale e toccante che comunica quanto sia importante prestare la giusta attenzione quando si è alla guida di un veicolo, affinché nessuno ne debba pagare le conseguenze, e affinché venga preservato, ad ogni costo, il valore della vita. Rai Documentari ricorda le giovani vittime della strada, rendendo omaggio all’operato della Polizia di Stato e al suo impegno nell’arginare, il più possibile, il fenomeno diffuso degli incidenti stradali tra i giovanissimi e aumentare la consapevolezza sul tema.