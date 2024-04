Euroports e BlueFloat Energy uniscono le forze

Euroports, leader nelle operazioni portuali eoliche offshore, e BlueFloat Energy, uno dei principali produttori di energia eolica offshore, siglano accordo

Euroports, leader nelle operazioni portuali eoliche offshore, e BlueFloat Energy, uno dei principali produttori di energia eolica offshore con una pipeline di oltre 34 GW di capacità pianificata a livello globale, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU). L’obiettivo è promuovere la cooperazione nelle infrastrutture portuali e nella catena di approvvigionamento per la fornitura di energia eolica offshore in Europa. Questa alleanza strategica segna un significativo passo avanti nella creazione di capacità e infrastrutture fondamentali per creare un settore dell’energia eolica offshore.

Euroports ha la reputazione di essere uno dei principali operatori di porti eolici offshore. Svolge un ruolo indispensabile nel quadro logistico e infrastrutturale essenziale per la fiorente industria delle turbine eoliche. Con una valutazione completa di oltre 150 porti in tutto il mondo e progetti in corso con numerose autorità portuali, BlueFloat Energy ha sviluppato una esperienza unica dei requisiti e delle sfide delle infrastrutture portuali per la realizzazione di progetti eolici galleggianti.