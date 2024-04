Daria Huber è la nuova rivelazione dell’Indie Pop

Le canzoni di Daria Huber sono vere e proprie poesie moderne, riflessioni sincere sulla vita e sul desiderio di libertà dagli schemi imposti dal mondo musicale

Daria Huber è un’artista che trasforma emozioni in melodie avvolgenti, conquistando le playlist editoriali più amate di Spotify con la sua voce magnetica e le liriche profonde.

Con un talento innato nel tradurre sentimenti in musica, Daria ci accompagna in un viaggio emozionale che promette di continuare nel nuovo anno con tante novità musicali e non.

Le canzoni di Daria sono vere e proprie poesie moderne, riflessioni sincere sulla vita e sul desiderio di libertà dagli schemi imposti dal mondo musicale. Ogni singolo è un invito a esplorare le sfumature della sua anima e a immergersi nel viaggio interiore e nella consapevolezza di riscoprire se stessi.

Intraprendente e autentica, Daria porta con sé un’ondata ‘‘d’aria’’ fresca e un tocco di originalità nell’universo indie pop. La sua autenticità traspare nei testi pungenti e nelle sonorità delle sue produzioni, rendendo la sua musica un’esperienza unica e coinvolgente per tutti coloro che hanno il piacere di ascoltarla.

Il futuro di Daria Huber è luminoso e promettente, con nuove tracce musicali in arrivo e un’impronta indelebile nel panorama della musica indie pop. Con il suo talento e la sua passione, continua a conquistare i cuori degli ascoltatori, offrendo un viaggio che rimarrà impresso nella memoria di chiunque si avventuri nelle sue melodie avvolgenti.

Nell’ultimo periodo l’abbiamo vista ascoltata con ‘‘VOCE’’ (uscito lo scorso settembre) e ‘‘IN NATURA VINCE’’ (uscito lo scorso novembre), brani che hanno scaturito immensa curiosità negli ascoltatori e nei curatori delle attualissime playlist di Spotify Italia: l’abbiamo potuta notare in copertina di ‘‘Fresh Finds Italia’’, in ‘‘Scuola Indie’’, nell’immancabile playlist settimanale ‘‘NEW MUSIC FRIDAY’’, ‘‘Caleido’’, ‘‘Sangue Giovane’’, ‘‘Pov: la tua vita è un film’’, ‘‘Equal Italia’’ e la playlist ‘‘Indie Italia’’ in compagnia dei cantautori di successo che spopolano tra i migliori cantanti in circolazione degli ultimi anni.

Il 2024 riserva un progetto che ha avuto inizio nell’ultima metà del 2023 e sta continuando con l’uscita di ‘‘VERDE SEMAFORO’’. Daria ha deciso di intraprendere il suo percorso da artista indipendente, lavorando alla sua musica e producendo per se stessa e altri artisti.