Bando “Fai il tuo teatro” aperto fino al 29 aprile 2024

È online il bando Fai il tuo teatro!, la chiamata alla formazione per associazioni, collettivi e compagnie teatrali di tutta Italia a cura di Urbino Teatro Urbano. Il progetto prevede un percorso formativo con un’ampia offerta didattica, docenti qualificati e tre percorsi pensati per valorizzare ruoli, competenze e interessi dei singoli membri di ogni collettivo partecipante. Il corso si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio nelle classi dell’Università di Urbino e in spazi diversi del centro storico della città e sarà possibile presentare la candidatura entro le ore 14:00 di lunedì 29 aprile 2024.

Fai il tuo teatro! è un progetto di formazione organizzato da una nuova generazione di artisti e professionisti della cultura. Alle precedenti edizioni hanno partecipato più di 100 gruppi provenienti da tutte le regioni d’Italia (e dall’estero) per un totale di oltre 400 allievi. Ciò evidenzia la viva necessità di numerose realtà culturali e meritevoli progettualità: comprendere meglio (o ripensare) la propria identità e il proprio posizionamento all’interno del settore, sia sul piano produttivo/gestionale che in ambito amministrativo/giuridico, oltre ad avere nuove risorse per progettare il proprio futuro.

Il corso intende dotare i partecipanti degli strumenti teorici e pratici per realizzare il loro progetto. Al contempo, mediante un approccio didattico di tipo laboratoriale, essi verranno supportati nella definizione della propria strategia di crescita anche attraverso il confronto con altri percorsi simili, creando reti e collaborazioni grazie allo scambio di esperienze, prospettive e pratiche.

Il bando si rivolge ad associazioni, collettivi, compagnie teatrali, centri teatrali universitari e ad altri gruppi di operatori culturali giuridicamente definiti o in via di definizione che vogliano avviare o consolidare un percorso artistico di compagnia teatrale, costruire o gestire un teatro (o uno spazio culturale) sul proprio territorio, organizzare un festival o progettare un’attività culturale che coinvolga una comunità locale. I vincitori del bando potranno frequentare uno fra tre diversi percorsi di alta formazione – organizzazione, comunicazione e allestimento – tenuti da docenti, esperti e professionisti di chiara fama ed entrare in contatto con esperienze affini e significative del panorama culturale nazionale, tracciando connessioni e scambi.

Fai il tuo teatro! si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio 2024 in orario mattutino e pomeridiano. L’atmosfera del festival Urbino Teatro Urbano, della Città e dell’Università di Urbino contribuiranno a favorire un’esperienza di approfondimento creativa e dinamica, promuovendo l’incontro e il confronto con artisti, professionisti, studenti e pubblico del festival.

Maggiori informazioni sul bando: https://www.urbinoteatrourbano.it/fitt2024/

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura dovrà pervenire nelle forme indicate nel presente bando entro le ore 14:00 di lunedì 29 aprile 2024. Ogni candidatura ricevuta oltre questo termine non verrà presa in considerazione. La candidatura al bando, corredata del materiale richiesto, dovrà essere inviata alla mail formazione@urbinoteatrourbano.it specificando nell’oggetto “CANDIDATURA FAI IL TUO TEATRO 2024 nell’oggetto.



INFO E CONTATTI

FESTIVAL URBINO TEATRO URBANO

info@urbinoteatrourbano.it