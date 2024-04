Attivisti della Rete Studentesca occupano il Rettorato della Federico II di Napoli

Gli attivisti della Rete Studentesca hanno occupato il rettorato della Federico II di Napoli ed esposto uno striscione e una bandiera della Palestina

“Oggi la Federico II e il suo rettore Matteo Lorito si sono svegliati così: abbiamo deciso di porre in essere un’azione forte occupando gli uffici del rettorato come è già avvenuto a Roma, a Torino, a Bologna”. Così gli attivisti della Rete Studentesca per la Palestina annunciando di aver occupato, a Napoli, il rettorato della sede centrale dell’Università. Esposto uno striscione che riporta la frase “Rettorato occupato. Stop accordi con Israele” e una bandiera della Palestina.

“Siamo stanche e stanchi di attraversare i nostri atenei mentre vengono raccontate bugie su bugie, mentre i luoghi del sapere vengono militarizzati da una parte – sdoganando un linguaggio bellico più che preoccupante – e depoliticizzati. Quanto sta accadendo in Palestina in questo momento – proseguono gli studenti – porta per noi il nome di genocidio: il bando Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia e Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di Nethanhyau di cancellazione del popolo palestinese”.