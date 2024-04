Tragico incidente nella notte a Salerno: morti due Carabinieri

Incidente nella notte a Salerno: morti due giovani Carabinieri. Un’auto di grossa cilindrata guidata da una 31enne ha centrato in pieno la pattuglia

Hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 91 a Campagna, in provincia di Salerno. Si tratta di due giovani carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni, originario di Manfredonia e l’appuntato scelto Francesco Ferraro di Montesano Salentino di 27 anni. Ferito anche un terzo militare, Paolo Volpe, attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli.

L’INCIDENTE: FORSE UNA TRAGICA FATALITA’

Nel grave incidente a Campagna sono rimaste coinvolte la pattuglia impegnata in attività di controllo del territorio e un’auto di grossa cilindrata guidata da una 31enne, proveniente dal senso opposto di marcia.

“Si è trattato di una tragica fatalità sulla quale però potrebbero pendere delle responsabilità che stiamo accertando. I colleghi stavano attraversando un incrocio svoltando a sinistra quando, una Range Rover proveniente da destra, ad alta velocità, dopo un dosso, li ha centrati in pieno. La donna alla guida dell’auto di grossa cilindrata è stata sottoposta ad esami tossicologici e annunciamo sin da ora che qualora emergesse la positività ai test, siamo pronti a costituirci parte civile”. Lo dichiara Michele Capece, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito al tragico incidente stradale che ha coinvolto i militari tutti in servizio presso la stazione di Campagna. “Siamo sgomenti, addolorati, non esistono parole tali per descrivere il sentimento che ci pervade alla notizia della tragica morte in servizio di due giovanissimi colleghi”, conclude Capece.

IL CORDOGLIO DELLA POLITICA

“Desidero esprimere ai loro familiari e all’Arma il mio sincero e profondo cordoglio e alle persone rimaste ferite gli auguri di pronta guarigione”, dice il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari”, dichiara il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

“Che tragedia. Una preghiera per il maresciallo Pastore e l’appuntato scelto Ferraro, un profondo abbraccio alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

“È con profondo dolore che esprimo, a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, militari dell’Arma scomparsi ieri sera a causa di un tragico incidente stradale durante lo svolgimento del loro servizio di controllo del territorio. Un pensiero di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’altro carabiniere rimasto ferito”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il tragico incidente avvenuto ieri sera sulla statale 91 a Campagna. “Ho espresso all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa e al Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro”, afferma il Ministro.