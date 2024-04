Previsioni meteo 7 aprile 2024: assaggio d’estate

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 aprile 2024: si chiude un fine settimana all’insegna della stabilità e del primo caldo dal sapore estivo

Le condizioni meteo sull’Italia continueranno a mantenersi stabili e asciutte pressoché ovunque (con la compresenza di cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi) e la giornata di oggi non farà eccezione. Le temperature aumenteranno ancora su valori in alcuni casi estivi: avremo picchi fino a +24/+25°C sulle regioni centrali e in Romagna e addirittura fino a +30°C localmente in Sicilia, dove tali valori si sono in realtà raggiunti già durante le festività pasquali, in particolare nel palermitano.

Un primo assaggio di estate riguarderà pertanto alcuni settori dello stivale, con valori che al settentrione localmente supereranno i +22°C. Il tutto con condizioni meteo generalmente stabili e asciutte, come specificato precedentemente. Poche variazioni nella prima parte della prossima settimana, mentre a seguire c’è maggiore incertezza con probabile ritorno del maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 7 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti bassi al Nord-Est e sul Piemonte. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, banchi di nebbia e molti addensamenti bassi sulla Pianura Padana e sul Piemonte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli pienamente soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .