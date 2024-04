Monsignor Fisichella ospite di “A Sua Immagine” oggi su Rai 1

A “Sua Immagine” in onda stamani su Rai 1 racconta la preparazione al Giubileo. In studio Monsignor Fisichella

Verso l’anno giubilare. Il 7 aprile alle 10.30 su Rai 1 appuntamento domenicale con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorenza Bianchetti. Papa Francesco guarda e invita a guardare con occhi di speranza al Giubileo che la Chiesa universale celebrerà nel 2025. “Pellegrini di speranza” è, infatti, il motto scelto per questo Anno Santo che vuole favorire un clima di speranza e di fiducia dopo la devastante pandemia. Da secoli, il Giubileo ha rappresentato un momento di grande significato spirituale e sociale per la Chiesa. Da quando Bonifacio VIII istituì il primo Anno Santo nel 1300, il popolo fedele ha vissuto questo evento come un dono speciale di grazia, caratterizzato dal perdono dei peccati e dall’indulgenza, manifestazioni della misericordia divina.

In studio con Lorena Bianchetti, per raccontarci il cammino dei prossimi mesi verso il Giubileo, ci sarà S.E. Rino Fisichella Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione a cui il Santo Padre ha affidato la responsabilità di trovare le forme adeguate perché l’Anno Santo possa essere preparato e celebrato con fede intensa, speranza viva e carità operosa. Accanto a lui ci sarà Agostino Giovagnoli storico e professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Raccontare il pellegrinaggio verso il Giubileo potrà far comprendere il cammino che la Chiesa è chiamata a compiere per essere sempre più e sempre meglio segno e strumento di unità nell’armonia delle diversità.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica Santa Maria a Pugliano in Ercolano.

Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che ci guida verso l’Anno Santo raccontando i preparativi, ma anche le iniziative in atto, e, man mano, i risultati e i frutti di un evento che Papa Francesco ha già definito di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale per la vita della Chiesa.

Alle 12.00 si trasmetterà il Regina Coeli recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.