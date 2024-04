Mantova è la protagonista di “Paesi che vai” oggi su Rai 2

Alla scoperta dello splendore dei Gonzaga: il programma “Paesi che vai” in onda oggi su Rai 2 è in viaggio a Mantova

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” arriva a Mantova. Nella puntata di domenica 7 aprile, in onda alle 14.00 su Rai2, Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo. Mantova, città etrusca e poi romana, diede i natali al poeta Virgilio che nell’Inferno dantesco si presenta come “figlio di genitori lombardi, mantoani per patria ambedui”. Ma la storia di questa città è legata in maniera indissolubile alla signoria dei Gonzaga, che ha regnato per ben quattro secoli.

Gli spettatori potranno vedere l’interno di Palazzo Te, uno dei più straordinari esempi di villa rinascimentale, anticamente situata su un’isola posta al centro del quarto lago, poi prosciugato nel ‘700. Una villa ideata e realizzata da Giulio Romano per Federico II Gonzaga come luogo destinato all’ozio del principe e ai fastosi ricevimenti. Verranno svelati curiosi giochi ottici all’interno di Palazzo Ducale e le telecamere di “Paesi che vai” entreranno, per la prima volta, nell’Appartamento dei Nani: un ambiente che è in realtà una riproduzione in scala minore della Scala Santa di Roma. Livio Leonardi ripercorrerà poi i luoghi più significativi dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi: dalla casa del buffone alla Rocca di Sparafucile.

A seguire, sarà all’interno della Basilica di Sant’Andrea per raccontare la Leggenda di Longino, il centurione romano che con la sua lancia si accertò della morte di Gesù crocifisso, facendogli sanguinare il costato. Infine, ultima tappa a Piazza Pallone dove si dice risuoni ancora la voce di Agnese Visconti moglie di Francesco I Gonzaga, da questi fatta ingiustamente processare con la falsa accusa di adulterio e decapitata a soli 23 anni.