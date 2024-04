Lloyd’s Register pubblica rapporto su ammoniaca come combustibile marino

Nuovo rapporto del Lloyd’s Register sulla necessità di una comprensione a livello di settore delle sfide operative e di sicurezza sull’ammoniaca come combustibile marino

Un nuovo rapporto del Lloyd’s Register ha evidenziato la necessità di una comprensione a livello di settore delle sfide operative e di sicurezza circa l’uso dell’ammoniaca come combustibile marino, per la sua adozione come parte della transizione energetica marittima.

Il rapporto ha evidenziato che adottando misure per sviluppare un progetto oggi, l’industria può evitare ritardi e sfruttare le forti valenze tecnologiche per l’adozione dell’ammoniaca. Per la movimentazione e le infrastrutture sicure, l’industria marittima può attingere alla vasta esperienza nel trasporto di ammoniaca come merce nel corso del XX e XXI secolo. Tuttavia, permangono preoccupazioni circa la tossicità dell’ammoniaca, la consapevolezza e la formazione dell’equipaggio e il suo impatto complessivo sulla salute marina, umana e ambientale.

I prezzi dell’elettricità rinnovabile, dell’idrogeno verde e della cattura del carbonio avranno tutti un impatto sull’accessibilità economica dell’ammoniaca come combustibile marino. I produttori di ammoniaca pulita, che stanno cercando di migliorare la produzione per creare ammoniaca blu e verde, vedono il potenziale nell’aumento della domanda da parte dell’agricoltura e di altri settori, nonché del trasporto marittimo, che esercitano pressioni sull’offerta.

LR supporta i pionieri dell’ammoniaca nella fornitura di progetti e processi sicuri e affidabili. Oltre ad essere un membro fondatore della Castor Initiative, un progetto di sviluppo congiunto per due navi cisterna per acque profonde con propulsione ad ammoniaca, LR classificherà le navi gasiere alimentate ad ammoniaca di Exmar attualmente in fase di sviluppo del progetto da parte di Hyundai Mipo Dockyard.