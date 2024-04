Linea Verde oggi su Rai 1 festeggia “Sanremo In Fiore”

“Sanremo in Fiore” con “Linea Verde” in onda stamani su Rai 1. Sfilata di carri tra fiori, musica e bande musicali

Con “Linea Verde” si torna a festeggiare la storica kermesse di “Sanremo In Fiore” con la sfilata dei carri e il suo coloratissimo Corso Fiorito. Tema dell’allestimento floreale del 2024 saranno gli sport outdoor, ovvero tutte quelle discipline sportive che si praticano all’aria aperta, senza bisogno di un campo di gara delimitato.

Domenica 7 aprile alle 12.20 su Rai 1, Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi si presenteranno nella celebre località della riviera ligure in modo spettacolare: Margherita Granbassi e Livio Beshir a bordo di un’imbarcazione, con la quale entreranno nel porto di Sanremo al chiaro di luna; Peppone affacciandosi, sempre di sera, dallo storico balconcino del Teatro Ariston, iconico luogo dove sono transitati negli anni i più importanti big del Festival della Canzone.

Da lì i tre conduttori partiranno per una missione speciale: raggiungere e presentare le undici località in concorso nella gara dei carri fioriti: Bordighera, abbinata all’handbike; Camporosso Vallecrosia, abbinata al beach volley; Taggia, abbinata al ciclismo su strada; Imperia, abbinata all’arrampicata 5; Pompeiana, abbinata allo snorkeling; Riva Ligure, abbinata al trekking; Isolabona, abbinata al surf; Ospedaletti abbinata alla mountain bike; Ventimiglia, abbinata al canyoning; Santo Stefano al Mare, abbinata al parapendio e Dolceacqua, abbinata al running. Insieme a queste località si aggiungeranno, fuori concorso ma pur sempre in sfilata: Sanremo, come località ospitante, la francese Mentone e la svizzera Locarno. In un tripudio di fiori, musica, bande musicali e majorettes, in due diversi momenti, saranno presenti Sara Brancaccio con una torta floreale e Ciro Vestita che illustrerà gli effetti benefici dei fiori in cucina e in cromoterapia.