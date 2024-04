Le più grandi compagnie di navigazione registrano un calo dei ricavi

Nel corso del 2023 tutte le compagnie di navigazione hanno registrato un forte calo dei ricavi su base annua, compreso tra -46,6% e -62,6%

Nell’anno 2023, tutte le compagnie di navigazione hanno registrato un forte calo dei ricavi su base annua, compreso tra -46,6% e -62,6%. Tuttavia, il tasso di crescita dei ricavi nell’anno fiscale 2023 è in linea con quello del 2018-2019, il che suggerisce che il forte calo dei ricavi a/a nell’anno fiscale 2023 è conseguenza della crescita anomala dei ricavi del 2021-2022, piuttosto che un fattore strutturale.

ZIM, Yang Ming e Wan Hai hanno tutti registrato perdite di EBIT nell’anno 2023. Sebbene quattro compagnie di navigazione abbiano registrato un EBIT di oltre 1 miliardo di dollari, ciò che è chiaro è che i livelli di redditività non sono neanche lontanamente vicini a quelli del 2021-2022. L’EBIT per TEU è uno strumento per visualizzare la redditività.

Finora, Sea-Intelligence dispone di dati EBIT/TEU per 5 compagnie di navigazione (COSCO e OOCL non li hanno ancora pubblicati e CMA CGM non pubblica più l’EBIT). Sebbene l’EBIT/TEU di Maersk pari a 94 USD/TEU sia significativamente inferiore a quello del 2021-2022, è comunque superiore alla maggior parte degli anni pre-pandemici, mentre per Hapag-Lloyd (235 USD/TEU), è il più alto al di fuori del periodo 2021-2022.

Per ONE (116 USD/TEU), Sea-Intelligence non ha un punto di riferimento pre-pandemia, mentre per HMM, il loro EBIT/TEU per l’anno 2023 di 119 USD/TEU è inferiore a quello del 2020 ma è comunque migliore rispetto al 2011 -2019 (dove non erano affatto redditizi). La perdita EBIT/TEU di ZIM pari a -765 USD/TEU è determinata da una “perdita di valore non monetaria di 2,06 miliardi di dollari registrata nel terzo trimestre”.