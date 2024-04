Johhny Dalbasso torna con “Micidiale II”

Micidiale Records presenta “Micidiale II”, nuovo singolo del cantautore e punk rocker di origini campane e di stanza a Roma Johnny DalBasso

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/MicidialeII

“Micidiale II” ha una storia travagliata: uscita in una prima versione nel 2016, suonata interamente da Johnny DalBasso, prodotta e missata da Giancane e stampata in vinile 45 giri, è stata inserita poi nel disco “Cannonball” del 2019 nella sua versione originale. “Micidiale II” esce nel 2024 per festeggiare i cinque anni dall’uscita del disco “Cannonball” (Goodfellas) e si presenta più veloce e potente e molto più simile alla versione live che l’artista esegue nei tour insieme al suo power trio; un modo per dare una nuova veste a quello che ormai è un classico e quasi una canzone feticcio nel repertorio di Johnny DalBasso.

“Micidiale è una canzone alcolica, scritta per chi beve per dimenticare, per dimenticare di ricordare, per ricordare di dimenticare.” – Johnny DalBasso.