Il film “Butch Cassidy” con Paul Newman su Rai Movie: la trama

Stasera su Rai Movie Paul Newman e Robert Redford in “Butch Cassidy”, un film da quattro Premi Oscar: ecco la trama

Simpatia e bellezza, due banditi che hanno conquistato Hollywood. Sono Paul Newman e Robert Redford in “Butch Cassidy”, programmato da Rai Movie per domenica 7 aprile alle 21.10. Ambientato in Wyoming, alla fine dell’Ottocento: Butch Cassidy e The Sundance Kid sono due rapinatori abilissimi e fortunati.

Ma col tempo hanno attirato troppa attenzione in patria, e decidono di andare in Bolivia, in cerca di nuovi posti da svaligiare: scopriranno che non è la terra promessa che s’aspettavano.

George Roy Hill è l’artefice di un’alchimia, quella fra Newman e Redford, che avrebbe riproposto qualche anno dopo con “La Stangata”: Butch Cassidy è un film senza tempo, impreziosito dalle musiche di Burt Bacharach, a loro volta rimaste scolpite nell’immaginario di tutto il mondo. Quattro premi Oscar, fra cui miglior colonna sonora e miglior canzone.