Dolore cronico: disponibile in Italia neurostimolatore impiantabile ricaricabile

Disponibile in Italia un sistema di stimolazione del midollo spinale (SCS) impiantabile ricaricabile, il più piccolo attualmente disponibile per il trattamento del dolore cronico

Abbott ha annunciato l’approvazione europea (marcatura CE) e la disponibilità in Italia un sistema di stimolazione del midollo spinale (SCS) impiantabile ricaricabile, il più piccolo attualmente disponibile per il trattamento del dolore cronico.

Questo sistema utilizza una stimolazione proprietaria di Abbott, la sola tecnologia di neurostimolazione a forma d’onda con il più alto livello di evidenze cliniche (evidenza 1A), che ha dimostrato di sopprimere il dolore del 23% in più rispetto alla terapia di neurostimolazione tradizionale.

Il sistema è stato sviluppato sulla base di studi approfonditi con pazienti, medici e caregiver per comprendere i bisogni insoddisfatti delle persone che vivono con il dolore cronico. Dagli studi è emerso che le persone desideravano un impianto più piccolo, per un maggiore comfort, e ridurre la necessità di ricaricare il dispositivo quotidianamente o settimanalmente. Tenendo conto di queste esigenze, il sistema può essere ricaricato cinque volte all’anno in condizioni d’uso normali.

Le principali caratteristiche:

Il dispositivo più piccolo: progettato per il confort quotidiano è il più piccolo sistema di stimolazione del midollo spinale impiantabile ricaricabile in commercio.

Una terapia comprovata clinicamente: tale sistema utilizza la stimolazione proprietaria di Abbott che simula i pattern di attivazione naturali del cervello con un’efficacia superiore nel ridurre il dolore. L’87% dei pazienti preferisce questa stimolazione ispetto alla neurostimolazione tradizionale, che può generare una sensazione di formicolio.

Minime necessità di ricarica: abbinato alla nuova tecnologia di gestione dell’energia di Abbott, il sitema ottimizza le necessità di ricarica, riducendo la frequenza di ricarica a cinque volte l’anno.

Predisposto per la Risonanza Magnetica: la tecnologia TotalScan MRI di Abbott consente di eseguite scansioni di Risonanza Magnetica su tutto il corpo, un’esigenza fondamentale nei pazienti affetti da dolore cronico che richiedono l’accesso a una migliore diagnostica e assistenza sanitaria.

Integrazione con l’iPhone: L’applicazione mobile collegata e dedicata ai pazienti supporta aggiornamenti in tempo reale sulla durata della batteria e sullo stato di carica del sistema.

“Questo sistema di stimolazione ha dimostrato clinicamente di ridurre il dolore, migliorare la capacità delle persone di svolgere le attività quotidiane e diminuire la sofferenza associata al dolore” dichiara il Dott. Massimo Innamorato, Direttore UO Terapia Antalgica della Ausl Romagna, Professore a Contratto di Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore presso l’Università degli Studi di Bologna. “Fino ad oggi questi vantaggi non erano disponibili su un dispositivo ricaricabile così piccolo e che ha la necessità di essere ricaricato solo cinque volte all’anno”.

In Italia, oltre 10 milioni di persone soffrono di dolore cronico. Il costo sociale totale annuo del dolore cronico in Italia è stimato in quasi 62 miliardi di euro. La terapia SCS, nota anche come neurostimolazione, è un trattamento adottato dai medici da oltre 50 anni per aiutare le persone a gestire il dolore cronico e migliorare la qualità della vita. I dispositivi utilizzati per la SCS consistono in sottili fili posizionati tra il midollo spinale e le vertebre e in un piccolo dispositivo posizionato sotto la cute nella parte bassa della schiena che aiuta a interrompere i segnali del dolore prima che possano raggiungere il cervello.