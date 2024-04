Carlotta Ferlito aggredita a Milano denuncia: “Nessuno si è fermato”

Carlotta Ferlito aggredita a Milano: “Mi hanno sputato addosso e nessuno si è fermato”. Sui social in tanti solidali con la campionessa

Le hanno sputato addosso per strada a Milano. La vittima dell’aggressione è l’ex ginnasta, oggi 29enne, Carlotta Ferlito che ha denunciato l’accaduto in un video su TikTok. “Mi fermano due soggetti in motorino e mi chiedono l’Instagram. In questi casi se rispondi male non puoi sapere come reagiranno, quindi ho sorriso e ho detto ‘Domani mattina ve lo do’. Nel frattempo il loro semaforo diventa verde, il motorino riparte e uno di loro mi sputa addosso. Mi è arrivato sulla mano- dice- Non contenti hanno fatto il giro contromano, sono tornati sulla mia strada e mi hanno sputato addosso di nuovo. Non ho parole. Avranno avuto 15 anni, forse 17, non credo fossero italiani perché non parlavano benissimo. Bella Milano”.

Ma la cosa che ha sconvolto di più Ferlito è stata l’indifferenza della gente intorno a lei: “Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato. Non dico che devi venire a pulirmi, ma almeno a dire ‘Tutto ok?’. Un gesto di conforto, uno sguardo, nulla. E mi hanno vista tutti. Questa è la cosa più schifosa“.

Molta la solidarietà sui social e le testimonianze di chi ha subito la stessa aggressione: “È successo anche a me, c’era a DUE PASSI la polizia e nessuno ha fatto niente. Sfortunatamente non sono riuscita a proteggermi, tutto sul viso. Ho fatto le analisi per paura”, e Ferlito commenta: “Anche io avevo paura di prendermi qualcosa“. Anche un’altra utente scrive: “Ragazzi è successo anche a me.. però io ero in macchina e mi ha sputato nel parabrezza. In quel momento ero terrorizzata e avevo tanta paura”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).