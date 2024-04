Bofrost assume a Viterbo per la nuova filiale: come candidarsi

Bofrost trasforma la sua struttura di Viterbo in una filiale che richiede nuovi inserimenti: 4 persone addette alla vendita, 4 promoter, 1 magazziniere e 1 impiegato/a

Bofrost continua la propria espansione a Viterbo e nel territorio circostante, creando anche opportunità di lavoro. Protagonista di una crescita che in soli due anni ha visto il raddoppio del numero di clienti e il raggiungimento di 2,2 milioni di euro di fatturato, la struttura di Viterbo dell’azienda (che è la più importante realtà italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche), già deposito al servizio della sede di Terni, diventa una filiale a tutti gli effetti, pronta a servire ancora meglio le oltre 7.000 famiglie clienti in un’area che va dal basso Grossetano alla parte nord della provincia di Roma (Civitavecchia).

«Nel polo di Viterbo lavorano già 23 persone tra dipendenti e collaboratori ed è grazie al loro impegno che siamo riusciti a ottenere risultati eccezionali – spiega l’amministratore delegato di Bofrost Italia Gianluca Tesolin –. Bofrost continuerà a investire nello sviluppo di questa zona perché ha grandi potenzialità: nell’area vivono oltre 200mila famiglie ed è sempre più alta la domanda per i nostri prodotti e servizi, che abbinano la qualità delle proposte alla comodità del servizio a domicilio. La trasformazione del deposito in filiale ci permetterà di ottimizzare le consegne per i nostri clienti, velocizzando ulteriormente il servizio, e di rendere più agevoli gli spostamenti casa-lavoro delle persone del territorio che lavorano con noi, con ricadute positive anche sull’ambiente».

L’attenzione di Bofrost per la sostenibilità è testimoniata anche dalle soluzioni adottate per rinnovare le strutture della filiale di Viterbo: qui è stato installato un innovativo impianto di refrigerazione a CO2, soluzione che garantisce un notevole risparmio energetico con conseguente abbattimento delle emissioni.

Per sostenere la propria crescita Bofrost ha in programma nuovi inserimenti nel corso del 2024: si tratta di 4 persone addette alla vendita (inquadrate nel CCNL Commercio che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti), 4 promoter commerciali (incaricati alla vendita) che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost, 1 magazziniere, 1 impiegato/a.

«Tutte le persone che entreranno a far parte della nostra azienda – continua Gianluca Tesolin – saranno formate da un team dedicato che opera nella filiale di Viterbo. Ai nostri dipendenti offriamo welfare aziendale e l’opportunità di lavorare in un settore in crescita. Non serve una specifica esperienza per cominciare e il nostro team comprende sia ragazzi e ragazze giovani, magari alla prima esperienza di lavoro, sia persone che hanno già un background, anche con figli, che possono beneficiare di misure di flessibilità e conciliazione famiglia-lavoro, come il part-time».

Per inviare la propria candidatura basta visitare il sito www.bofrost.it alla sezione “Lavora con noi”.