A “Indovina chi viene a cena” stasera su Rai 3 si parla di temi ambientali

I temi ambientali sempre più protagonisti della quotidianità: se ne parla stasera su Rai 3 a “Indovina chi viene a cena”

Sempre più difficile battersi per la difesa dei temi ambientali perché vanno a toccare grandi interessi, censurati dal mainstream, oscurati perché questi poteri hanno argomenti convincenti. La puntata di “Indovina chi viene a cena” condotta da Sabina Giannini, in onda domenica 7 aprile alle 20.55 su Rai 3 sarà interamente dedicata a chi combatte per tali argomenti.

Si parlerà della battaglia contro i pesticidi nei meleti di Malles, in alta Val Venosta, che è arrivata in America, dove chi produce il glifosato è obbligato a risarcire chi si ammala. Si racconterà anche la storia di quattro persone che hanno lottato e che hanno ottenuto risultati incredibili combattendo i colossi della chimica, per tutelare i diritti di tutti. In studio, il dottor Franco Berrino, uno dei massimi esperti di nutrizione, parlerà dei pesticidi (glifosato incluso), che dai campi arrivano direttamente nei nostri piatti.