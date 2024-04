Stasera su Rai 2 il gran finale della quinta stagione di FBI

Stasera su Rai 2 si conclude la quinta stagione di FBI con “Delirio di onnipotenza”. A seguire, “Un carico importante” della serie “FBI International”

In prima visione assoluta, appuntamento con l’ultimo episodio della quinta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. In “Delirio di onnipotenza”, in onda sabato 6 aprile alle 21.20 su Rai 2, gli agenti federali devono risolvere un caso enigmatico: il ritrovamento in un parco del corpo di un rinomato neurochirurgo. Il cadavere è nudo, in parte scuoiato, e nelle mani giunte in preghiera, ha un rosario. Nello stesso giorno viene ritrovato in uguali condizioni in un cassonetto dei rifiuti, il cadavere di un soldato in pensione.

Per evitare un terzo omicidio dello psicopatico, che uccide con ispirazione religiosa, è una corsa contro il tempo. Intanto, a causa di un’infezione batterica, Nina dovrà anticipare il parto e darà alla luce Douglas. Fanno parte del cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, in prima visione assoluta, alle 22.10 anche l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio “Un carico importante”, degli ex mercenari rubano senza saperlo un missile nucleare. La mediatrice ingaggiata per venderlo viene incastrata dall’FBI che, grazie al suo aiuto, recupera il missile e cattura acquirente e venditore. Ma un simile tradimento non può essere perdonato dai mercenari.