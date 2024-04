Pochi biglietti venduti: Jennifer Lopez cambia nome al tour

Flop di vendite per i live di Jennifer Lopez: la popstar cambia nome al tour. Un re-branding per provare ad attirare più pubblico

Pochi biglietti venduti e il tour di Jennifer Lopez cambia nome, un re-branding che si spera attiri più pubblico. La popstar ha, infatti, modificato la dicitura da “This Is Me… Now” a “This Is Me… Live | The Greatest Hits”. I concerti, in partenza da Orlando (Florida) il prossimo giugno, nel progetto iniziale erano a sostegno dell’ultimo disco della cantante, “This is me…Now”, uscito lo scorso febbraio. Il seguito ideale di “This is me…Then” del 2002.

IL POCO SUCCESSO DELL’ULTIMO DISCO

Anticipato da “Can’t get enough”, l’album è una lettera d’amore al ritrovato Ben Affleck. Tredici tracce che non hanno riscontrato chissà che gradimento. Il progetto, come riporta Variety, infatti, non ha avuto grande appeal. Nella prima settimana ha venduto solamente 14mila copie. Nella Billboard 200 il disco non ha superato la numero 38, diventando il secondo dei nove dischi di Jlo a non debuttare in top 10.

Conseguenza diretta è stata la cancellazione di sette concerti in Nord America, perché non abbastanza i biglietti venduti. In tanti, nei commenti ai post della Lopez, criticano i costi alti dei ticket (il range varia dagli 60 dollari ai quasi 500) e non sono pochi i commenti negativi sulla nuova musica dell’artista. Nella nuova veste dei concerti, JLo inserirà sicuramente più hit del passato.