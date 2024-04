Oggi è il Carbonara Day: ecco perché la data scelta non è casuale

Carbonara Day: il 6 aprile, giorno in cui un canale francese cucinò una carbonara da far drizzare i capelli, è stato scelto per celebrare una delle eccellenze della cucina italiana

È uno dei piatti della cucina nostrana più conosciuti nel mondo, tra i più revisionati e ricercati sul web. Il 6 aprile è ‘Carbonara Day‘, il giorno dedicato alla pasta alla Carbonara. L’iniziativa è stata ideata nel 2017 dall’I.p.o. (International Pasta Organization) e da AIDEPI (Associazione delle industrie del dolce e della pasta) per celebrare l’iconica ricetta italiana.

DAL CARBONARA GATE AL CARBONARA DAY

Ma perché una giornata dedicata alla pasta alla Carbonara? L’idea è nata in seguito al famigerato ‘Carbonara Gate‘, quando il canale YouTube francese Demotivateur pubblicò il il 6 aprile 2016 una versione alternativa della ricetta originale. Troppo alternativa. Secondo quel video tutorial, per cucinare una buona carbonara bisogna mettere in un’unica padella una cipolla a pezzi, pancetta a tocchetti e farfalle Barilla, per poi cuocere il tutto con l’acqua. Al termine della cottura, si condisce il ‘pappone’ con crema, pepe, parmigiano, erba cipollina e spezie varie. E per finire, il colpo di grazia: un uovo crudo sopra prima di servire in tavola…

La ricetta fece il giro del mondo e sollevò un clamore mediatico tale che Barilla, chiamata in causa nel video, si dissociò da quanto mostrato nelle immagini, affermando sulla propria pagina Facebook di essere “aperti a ogni variazione della carbonara, ma questa va decisamente oltre… désolé”. Anche i media francesi arrivarono a ‘scusarsi’ con l’Italia (per Slate.fr, il Carbonara Gate ha rischiato di “spezzare l’amicizia franco-italiana”). Il video tutorial fu rimosso poco dopo da YouTube. In risposta, l’anno seguente fu lanciato il Carbonara Day, che ogni 6 aprile celebra la vera pasta alla Carbonara italiana.