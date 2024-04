Gli Articolo 31 tornano con un nuovo disco: fuori “Protomaranza”

Gli Articolo 31 tornano sulla scena discografica con un nuovo disco: “Protomaranza”. Il duo annuncia anche un live a Milano

Gli Articolo 31 annunciano il nuovo album di inediti dal titolo “Protomaranza”, in uscita il 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy, ed un nuovo live al Forum di Milano il 9 ottobre.

L’ALBUM

L’album è disponibile in preorder sul Sony Music Store nei formati CD, CD autografato, doppio vinile (1 LP fluo + 1 LP nero per scratchare) autografato e numerato. Per coloro che acquisteranno l’album in preorder, i biglietti per lo show del 9 ottobre al Forum di Milano saranno disponibili in esclusiva presale dalle ore 14 del 4 aprile alle ore 14 di venerdì 5 aprile. Chi preordinerà l’album riceverà un’e-mail con un codice esclusivo ed un link privato per accedere alla presale del concerto del 9 ottobre al Forum di Milano (I biglietti in presale sono a disponibilità limitata – ogni codice ha diritto ad un massimo di due biglietti).

Aperte le vendite generali sul sito www.vivoconcerti.com. A distanza di 31 anni dal loro primo disco insieme (“Strade di città”), dopo aver collezionato oltre 250 milioni di stream audio/video, con un ritorno in grande stile a Sanremo, un tour sold out conoltre 100mila spettatori, i loro ultimi singoli “Classico” e “Una cosa bene”, hit radiofonica insieme ai Coma_Cose, gli Articolo 31 sono pronti a tornare sulle scene con nuova musica e un nuovo show live.