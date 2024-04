Giallo in Valle d’Aosta: donna trovata morta in una cappella nei boschi di La Salle

Una donna è stata trovata morta in una piccola cappella diroccata in mezzo ai boschi di La Salle, non lontano da Aosta. Sul corpo aveva dei tagli, non si esclude l’omicidio

Il cadavere di una giovane donna (l’età stimata è 20-25 anni) è stato trovato nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 aprile, in un bosco vicino alla frazione L’Equilivaz, nel comune di La Salle, a metà strada tra Aosta e Courmayeur. Il corpo, che è stato trovato da alcuni passanti, era all’interno della cappella dell’Equilivaz, oggi diroccata. La vittima, che sembrerebbe di nazionalità straniera, per il momento non è stata identificata. Accanto al corpo c’era del cibo. Sul cadavere sono state trovate alcune ferite da taglio, ragion per cui al momento tutte le ipotesi sono in campo, compresa quella di un omicidio. L’autopsia verrà effettuato martedì. I rilievi scientifici, ieri, sono stati effettuati dai Carabinieri del reparto operativo di Aosta.

COME SI ARRIVA ALLA CAPPELLA DIROCCATA

Il sentiero lungo il quale si trova la cappella diroccata si imbocca dalla statale 26, all’altezza del ponte dell’Equilivaz. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, per alcuni giorni era stato visto un furgone bordeaux parcheggiato nei pressi del ponte. Continuano le indagini per capire chi sia la donna, che non ha documenti, né il cellulare: non ci sarebbero state, nella zona, denunce di scomparse compatibili con il ritrovamento. La frazione dell’Equilivaz (composta da una decina di case e dalla piccola chiesetta con campanile a vela) venne abbandonata in seguito ad una frana molti anni fa.

(Le immagini della cappella dell’Equilivaz sono di Paolo De Lorenzi e sono tratte dalla pagina dedicata all’Equilivaz del sito ‘Paesi abbandonati‘)

