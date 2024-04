“Fino all’ultimo sguardo” in scena all’Altrove Teatro Studio

FINO ALL’ULTIMO SGUARDO – RITRATTO MESSICANO DI TINA MODOTTI, spettacolo diretto da Nicola Zavagli, in scena il 6 e 7 aprile all’Altrove Teatro Studio

Approda all’Altrove Teatro Studio, il 6 e 7 aprile, FINO ALL’ULTIMO SGUARDO – RITRATTO MESSICANO DI TINA MODOTTI, spettacolo tratto dal romanzo di Pino Cacucci, con la regia di Nicola Zavagli.

Uno spettacolo di teatro-canzone. In scena una cantautrice, Chiara Riondino, con la sua chitarra. E un’attrice, Beatrice Visibelli, come voce narrante. Insieme per comporre un ritratto della mitica Tina Modotti, donna straordinaria, grande attivista politica, grande fotografa.

Tina Modotti era partita a 17 anni dall’Italia, su una nave piroscafo. La California come meta. E un sogno nella valigia: Hollywood, la Mecca del cinema, quella dei pionieri e di Rodolfo Valentino. Subito, grazie al suo fascino latino, quel primo sogno si realizza. Ma a Tina non basta. La sua inquietudine la spinge verso altri orizzonti. Incontra gli uomini della sua vita e con loro condivide le strade del mondo. Ed eccola in un lungo viaggio attraverso il deserto della California oltre la frontiera del Messico dei fermenti post-rivoluzionari, delle feste irredentiste, di balli e di tequila. Il Messico per Tina è anche la scoperta della fotografia ma poi la Storia volta pagina e Tina viene accusata falsamente di aver attentato al Presidente. Eccola ancora su una nave, con una valigia carica d’amore, di sogni e rivoluzione. È diretta in Europa, dove la Storia ribolle e fermenta, lei sarà lì, inseguendo altri amori, altra vita.

ORARIO SPETTACOLI

Sabato ore 20

Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com