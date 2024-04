“Dreams Road – Dagli Appennini alle Ande” stamani su Rai 2 fa tappa in Spagna

Stamani su Rai 2 torna l’appuntamento con il programma “Dreams Road – dagli Appennini alle Ande”. Terza tappa, la Spagna

Il viaggio su due ruote di “Dreams Road – dagli Appennini alle Ande”, in onda sabato 6 aprile alle 10.00 su Rai 2, prosegue con la terza tappa, sulle strade della Spagna. Dai Pirenei spagnoli, una lunga traversata porta Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni fino in Andalusia, attraversando Catalogna ed Aragona in un incanto di pianure, sierre, montagne, antichi borghi, città Patrimonio Unesco, con incontri in musica e d’arte.

Da più di vent’anni Dreams Road accompagna il pubblico italiano in ogni angolo del mondo per raccontare bellezze paesaggistiche, strade da sogno e incontri speciali. Nasce quest’anno l’idea di un grande viaggio, da compiere tutto d’un fiato: dagli Appennini alle Ande. Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni viaggiano dal Gran Sasso alle Alpi, dalle Alpi ai Pirenei francesi e spagnoli, dai Pirenei al Portogallo e alle isole Azzorre e poi oltreoceano, in America Latina, per raggiungere la magnifica Cordigliera delle Ande.

Un viaggio che ricorda nel titolo il potente racconto del libro Cuore, “Dagli Appennini alle Ande”, di Edmondo De Amicis, diventato per Emerson e Valeria una nuova avventura, anelito di infinita bellezza. Un racconto di mondo, di natura, di sostenibilità, di luoghi meravigliosi osservati e documentati dalla strada, a bordo di “due ruote” con la passione e l’entusiasmo che da sempre contraddistingue il programma.