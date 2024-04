Capo Plaza diventa il primo artista italiano con un’isola creativa su Fortnite

Capo Plaza arriva su Fortnite: è il primo artista a debuttare con un’isola creativa completamente personalizzata dedicata al suo nuovo album ‘Ferite’

Sulla scia dei concerti virtuali realizzati su Fornite da artisti internazionali come Eminem, Ariana Grande e Travis Scott, Capo Plaza diventa il primo artista italiano nella storia del videogioco a realizzare non solo un concerto, ma anche un’isola completamente personalizzata, dedicata al suo nuovo album ‘Ferite’. Per farlo si affida a Mkers, società di Esports & Gaming leader in Italia, creando un’esperienza senza precedenti nel panorama musicale e videoludico italiano.

CAPO PLAZA SU FORTNITE

L’isola creativa di Capo Plaza non sarà solo una mappa, ma un viaggio interattivo attraverso il suo nuovo album in uscita il 3 maggio. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare le tracce in anteprima, immergendosi in gameplay coinvolgenti e sfide emozionanti. L’esperienza culminerà in un epico concerto finale sull’isola: i fan potranno vivere la magia della musica di Capo Plaza in un ambiente virtuale senza precedenti. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di gaming e di musica che potranno godersi l’avventura per un tempo limitato.