Baby Lasagna e Angelina Mango in concerto al Sea Star Festival

Concerti: Baby Lasagna e Angelina Mango si esibiranno a Sea Star Festival, in programma dal 23 al 26 maggio 2024

Un quesito dominante – dove avrà luogo il primo concerto di Baby Lasagna dopo l’Eurovision – ha finalmente una risposta: si terrà sul palco principale di Sea Star ad Umago, in Croazia, la sua città natale! E non sarà da solo, bensì in compagnia di un’altra grande favorita di Eurovision, la vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango! Hit quali “Rim Tim Tagi Dim”, così come il pezzo “La Noia“ risuoneranno nella laguna di Stella Maris: il pubblico di Sea Star avrà così modo di ascoltare, cantare e ballare dal vivo con alcuni degli artisti più in auge in Europa!

Baby Lasagna e Angelina Mango arricchiscono ulteriormente la line up della sesta edizione di Sea Star, in programma dal 23 al 26 maggio 2024 e che già include Ofenbach, John Newman (in modalità Hybrid Dj set), Victoria dei Måneskin, Hot Since 82, Deborah de Luca, ARTBAT, INIKO, Ian Asher, Joker Out, Buč Kesidi, Senidah, Devito, Grše, Kuku$ e tanti altri!