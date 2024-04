Arte Borgo Gallery ospita la mostra personale di Monika Kropshofera

La mostra personale di Monika Kropshofera cura di Anna Isopo si svolgerà presso Arte Borgo Gallery in Roma dal 6 al 18 aprile 2024

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata la mostra personale di Monika Kropshofer a cura di Anna Isopo con commento a cura della storica e critica d’arte Martina Scavone.

Monika Kropshofer torna nella Capitale con la sua prima mostra personale. Artista tedesca, lavora con una combinazione di fotografia e pittura attraverso la quale conduce un dialogo tra questi due media. Pone domande fondamentali relative alle nozioni di area e spazio e crea immagini di un tipo completamente nuovo di architettura virtuale.

Nata a Neuwied, in Germania, ha studiato storia dell’arte all’università di Bonn e lavora come artista indipendente dal 1990. Ha realizzato mostre personali a Berlino, Hong Kong, Lipsia, Vienna, Seoul, Lussemburgo, Digione, Taipei e Colonia, tra le altre.

Scrive la storica dell’arte Martina Scavone: “Osservando i lavori di Monika Kropshofer, viene da domandarsi dove finisce la fotografia ed ha inizio la pittura: in questo senso la produzione dell’artista tedesca si configura quale metafora della società, costantemente in bilico fra finzione e vita reale. E sebbene fornirci una risposta non sia una sua prerogativa, è evidente come la fusione sia spesso talmente ben riuscita – tanto nell’esistenza umana quanto nei suoi lavori – da non riuscire a distinguere la due parti, le quali diventano così due metà dello stesso insieme”.

MOSTRA PERSONALE di Monika Kropshofer

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Roma

Dal 6 al 18 aprile 2024

Inaugurazione: sabato 6 aprile, ore 18:00

Ingresso libero

Orari: dal martedì al sabato 11 – 19 | lunedì e festivi chiuso

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110

SOLO EXHIBITION by Monika Kropshofer

Curated by Anna Isopo

Presentation by Martina Scavone

Monika Kropshofer’s solo exhibition will be inaugurated on Saturday 6 April 2024 at 6.00 pm at the Arte Borgo Gallery. Curated by Anna Isopo, the opening will be accompanied by the commentary of the art historian and critic Martina Scavone.

Monika Kropshofer returns to the Capital with her first solo exhibition. German artist, she works with a combination of photography and painting whereby she conducts a dialogue between these media. She poses fundamental questions relating to notions of area and space and creates images of a whole new kind of virtual architecture.

She was born in Neuwied, Germany, studied art history at the university of Bonn, and has been working as an independent artist since 1990. She had solo exhibitions in Berlin, Hong Kong, Leipzig, Vienna, Seoul, Luxembourg, Dijon, Taipei and Cologne, among the others.

From Martina Scavone’s critical text: “Observing the works of Monika Kropshofer, one wonders where photography ends and painting begins: in this sense the German artist’s production is configured as a metaphor for society, constantly balanced between fiction and real life. And although providing us with an answer is not her prerogative, it is clear that the fusion is often so successful – both in human existence and in her works – that one struggles to distinguish the two parts, which thus become two halves of the same whole”.

SOLO EXHIBITION by Monika Kropshofer

Curated by Anna Isopo

Presentation by Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Rome

From 6 to 18 April 2024

Opening: Saturday 6 April at 6:00 pm

Free admission

Opening hours: from Tuesday to Saturday 11 – 19 | closed on Mondays and public holidays

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110