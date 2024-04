Viatris acquisisce due farmaci di Idorsia in fase avanzata

Viatris pagherà 350 milioni di dollari in anticipo per i diritti su due farmaci sperimentali di Idorsia in fase avanzata, tra cui l’inibitore P2Y12 selatogrel per i pazienti con una storia di infarto miocardico acuto (IMA). Il secondo composto è l’asset immunologico cenerimod, in fase di sviluppo per il trattamento del lupus eritematoso sistemico (LES).

Nata da una costola di Actelion, società ceduta a Johnson & Johnson, Idorsia ha messo in commercio il daridorexant, un nuovo e innovativo farmaco anti insonnia che agisce in modo mirato sul sistema dell’orexina bloccando i segnali che promuovono la veglia. Idorsia vanta un team di ricerca che ha lavorato insieme per oltre 20 anni, dando vita a una pipeline diversificata di undici farmaci, di cui sei già in fase avanzata di sviluppo.

Jean-Paul Clozel, amministratore delegato di Idorsia, ha spiegato che “la collaborazione globale ci permette di condividere i costi dei programmi di Fase III in corso, mantenendo al contempo il valore per gli azionisti a lungo termine, grazie alla condivisione dei premi per il successo attraverso le milestone e le royalties”. Inoltre, l’accordo conferisce a Viatris un diritto di prelazione e di negoziazione per altri prodotti della pipeline di Idorsia.

Selatogrel è destinato a essere autosomministrato per via sottocutanea tramite un autoiniettore e ha il potenziale di proteggere il muscolo cardiaco nella fase iniziale di un IMA. Idorsia sta attualmente reclutando pazienti nello studio di Fase III SOS-AMI per valutare il selatogrel quando viene autosomministrato alla comparsa di sintomi suggestivi di IMA.

Il modulatore del recettore S1P1 cenerimod è oggetto di due studi in fase avanzata del programma OPUS, avviato alla fine del 2022. Gli studi stanno valutando la compressa orale da assumere una volta al giorno in adulti con LES da moderato a grave in aggiunta alla terapia di base.

Viatris fa sapere che cenerimod ha anche un potenziale in diverse malattie autoimmuni e potrebbe essere una “pietra miliare” della sua piattaforma immunologica. Scott Smith, CEO di Viatris, ha dichiarato: “Oltre a continuare a sviluppare le tre aree terapeutiche principali che abbiamo identificato – oftalmologia, dermatologia e gastroenterologia – saremo anche opportunisti nel cercare attività che riteniamo si adattino bene alla nostra azienda e che abbiano il potenziale per contribuire in modo significativo alla nostra crescita futura dei ricavi”.