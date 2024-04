Tragico incendio a Roma: 70enne muore carbonizzato in casa

Dramma a Roma, uomo di 70 anni muore carbonizzato in casa. L’incendio si è sviluppato nell’appartamento di una palazzina nel quartiere Prati

A Roma questa mattina, intorno alle 6, i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette che si trova in via Caposile 10, nel quartiere Prati. Nel rogo ha perso la vita il proprietario di casa, un uomo di 70 anni, rimasto carbonizzato. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. L’appartamento è stato reso inutilizzabile per i gravi danni creati dalle fiamme.