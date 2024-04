Scossa di terremoto negli USA: tremano New York, Philadelphia e Boston

Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 nel New Jersey con ripercussioni a New York ma anche a Philadelphia e Boston. Epicentro a Lebanon

Terremoto a New York. Alle 10:23 locali (le 16:23 in Italia) un sisma ha colpito il nord-est degli Stati Uniti, con ripercussioni a New York ma anche a Philadelphia e Boston. Secondo l’Istituto geologico statunitense (USGS) il terremoto di magnitudo 4.8 ha avuto come Lebanon, nello stato del New Jersey, a circa 4,7 chilometri di profondità.

Per ora non si hanno notizie di danni a cose o persone. Però il sindaco di New York, Eric Adams, ha detto ai cittadini di prepararsi a eventuali nuove scosse. Gli arrivi all’aeroporto internazionale di Newark all’aeroporto La Guardia, al John F. Kennedy e a Teterboro sono stati temporaneamente sospesi.