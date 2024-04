Previsioni meteo 5 aprile 2024: alta pressione in espansione

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 aprile 2024: al via un fine settimana all’insegna della stabilità e del caldo grazie all’anticiclone

Condizioni meteo in deciso miglioramento nella giornata di grazie all’espansione di un robusto anticiclone, che entro il weekend sarà protagonista dello scenario su buona parte del Mediterraneo. Primavera pronta ad esplodere dunque nel primo fine settimana di aprile quando avremo sole prevalente su tutta l’Italia con condizioni meteo asciutte ma soprattutto temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Anomalie positive nuovamente anche di 8/10 gradi. A seguire maggiore incertezza ma ultimi aggiornamenti dei modelli che propongono ancora una situazione piuttosto dinamica con maltempo che potrebbe ripresentarsi entro la metà del mese sotto forma di perturbazioni atlantiche.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse, neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest mentre altrove non avremo variazioni salvo un rialzo della quota neve. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con cieli per lo più nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, salvo maggiori addensamenti tra Campania e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .