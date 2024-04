L’oroscopo di oggi, venerdì 5 aprile 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 5 aprile 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ il momento giusto per pensare ad un nuovo amore. E’ possibile che tu vinca una sfida se sei in competizione con un’altra persona per ottenere un posto importante.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Buone proposte in arrivo. Notte di pensieri d’amore positivi.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Intraprendi un’iniziativa nuova che sia importante per il futuro. Per le coppie che sono forti progetti da fare insieme…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Tutto quello che avviene può essere valido e causa di gran benessere, anche se non immediato. In amore c’è possibilità di un ritorno di fiamma. Non escludo una buona novità nel lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornate cariche di grandi intuizioni e di forti presenze nel tuo segno zodiacale. Potrebbe esserci uno scontro nel lavoro: le tue idee non sono accettate o devi difenderti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione in amore anche perché le proposte che partono in questo periodo possono essere interessanti. Le tue idee sono rivoluzionarie.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Favoriti i rapporti di lavoro. Il cuore richiede una grande rinascita con belle novità, per cui non conviene farsi prendere da inutili ansie.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Un cambiamento che riguarda la tua azienda, forse un ufficio o addirittura un incarico, però non sei contento di questo. Novità non sempre facili da gestire, chi ha rinunciato ad un amore per ora si limita ad osservare, reazioni forti.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sarà proprio nel lavoro e nello studio che sentirai una grande carica positiva e una buona fortuna. Con un ex possono esserci problemi di soldi, se ci sono questioni legali puoi vincere, soluzioni in arrivo per te.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non è un periodo no, ma devi studiare nuove strategie per evitare complicazioni future, qualche critica in più nel lavoro, oggi meglio evitare stress. Arriva un cambiamento, sfrutta le nuove idee. Un ex potrebbe averti lasciato debiti o una situazione da sanare spiacevole.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’attività professionale, gli affari e le iniziative di un certo prestigio sono favorite. Le scelte fatte oggi possono portare lontano anche se intendi lasciare la strada vecchia per una nuova.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non devi prendere tutto di petto, rispetta le esigenze del partner, presto avrai di più e le scelte del periodo sono vincenti in prospettiva. Sarai concreto e lungimirante per ogni iniziativa che intraprenderai.