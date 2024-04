Meloni sul caso Ilaria Salis: “La campagna politica in Italia non la aiuta”

Caso Ilaria Salis, la premier Meloni: “La campagna politica in Italia non la aiuta. Vederla in manette su di me impatta, ma non è un trattamento riservato solo a lei”

“Vedere le manette su Ilaria Salis al processo è una cosa che su di me impatta, ma non è un trattamento riservato a lei: vale per tutti, lì come in molti altri Paesi occidentali. Abbiamo fatto sentire le nostre ragioni al Governo ungherese, ma in merito al processo ritrovarsi parlamentari italiani che dicono che il Governo italiano debba intervenire su quello ungherese… ‘Do you know’ stato di diritto? ‘Do you know’ autonomia della magistratura?”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Porta a Porta in onda ieri sera su Rai1.

“Il Governo può parlare, come ho fatto io con Orban, in merito al trattamento riservato a un cittadino e può intervenire solo a sentenza passata in giudicato, come accaduto con Chico Forti o Zaki – ha proseguito Meloni -. Ma la campagna politica in Italia su Ilaria Salis rischia di non aiutarla, perché se insulti l’interlocutore a cui chiedi una mano, poi non la ottieni. Dovremmo abbassare la pressione e riportare la questione al livello giudiziario e di moral suasion”.