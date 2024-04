In Norvegia rilevate radiazioni nucleari di origine sconosciuta

Rilevate radiazioni nucleari di origine sconosciuta in Norvegia: misurati livelli molto bassi di iodio radioattivo (l-131) presso la stazione di filtraggio dell’aria a Tromsø

L’Autorità norvegese per le radiazioni e la sicurezza nucleare (Dsa) ha rilevato tracce di radiazione nucleari di origine sconosciuta’ presso la stazione di filtraggio dell’aria a Tromsø. Come spiegato in una nota, si tratta di livelli molto bassi di iodio radioattivo (l-131), che non comportano rischi per l’uomo e per l’ambiente. Al momento non è noto da dove provengano.

CHE COS’È LO IODIO-131

Lo iodio-131 (131I) è un radioisotopo dello iodio. È comunemente usato in alcuni trattamenti terapeutici e diagnostici, ed è associato all’energia nucleare. Lo iodio-131 è, infatti, uno dei principali prodotti di fissione dell’uranio e del plutonio, e svolge un ruolo importante come isotopo radioattivo nei prodotti di fissione nucleare. E’ stato uno degli elementi che ha contribuito ai rischi per la salute derivati dal disastro di Chernobyl.

Lo iodio-131 ha un’emivita relativamente breve di otto giorni, ma viene rapidamente assorbito attraverso l’aria e tende a localizzarsi nella ghiandola tiroidea. Il suo decadimento può causare danni alla tiroide, aumentando la probabilità di rischio di cancro tiroideo. In ambito terapeutico, è utilizzato nei trattamenti della tireotossicosi, dell’ipertiroidismo nella malattia di Graves e di alcuni tipi di cancro alla tiroide che assorbono iodio. Lo iodio-131 viene anche utilizzato nella medicina nucleare.