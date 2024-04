Gli unadasola nelle radio con “Coda di lucertola”

Code di lucertola è il singolo di esordio degli unadasola prodotto da Emma Nolde e in pubblicazione per Piuma Dischi e Piccio Records

Una produzione dinamica e coinvolgente, tra una batteria uptempo, chitarre acustiche e penne autoriali che ci ricordano quanto sia importante non perdere il nostro ‘’fanciullo interiore’’ pascoliano, quello che ci fa sopravvivere in un mondo di adulti freddo e spesso privo di creatività e sensibilità. Code di lucertola (per gli amici anche solo “Code”) nasce da un ricordo e dalla convinzione di aver perso qualcosa. Una volta cresciuti noi pensiamo sempre di aver perso qualcosa d’importante. Allora ci chiediamo dove sono andati a finire i codici segreti di quando eravamo bambini. Ma soprattutto cosa sono i “codici segreti”? Perché due sorelle si possono amare, ma anche odiare. O almeno così credono – ci racconta il gruppo.

BIOGRAFIA

unadasola non esiste; si esiste almeno in due, ancora meglio in 3; o mille e 3. unadasola nasce per questo, perché la nostra percezione non descrive sempre la realtà di ciò che accade e allora vediamo unadasola in qualcuno o in noi stessi. Così ha inizio quella necessità che non ti sai spiegare e che si diffonde attraverso un percorso che dura per tutta la vita, con l’elettronica che incontra la poesia, le voci che si legano in un unico suono e si dividono, come in un sistema binario in cui i due corpi trovano il loro equilibrio senza mai stare fermi. unadasola sono Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, due musicisti che in seguito ai propri studi accademici decidono di dedicarsi solo al proprio percorso creativo. Presto uscirà il loro disco di debutto prodotto da Emma Nolde e

Andrea Pachetti.