Gigi D’Agostino fa ballare con la nuova canzone “Shadows of the night”

Gigi D’Agostino torna sulla scena musicale con un progetto internazionale, “Shadows of the night”, insieme a Boostedkids

Dopo il grande successo riscosso al Festival di Sanremo, Gigi D’Agostino torna con un progetto internazionale, “Shadows of the night”, insieme a Boostedkids. Una nuova collaborazione per il deejay più famoso in Italia e uno degli artisti del nostro paese più noti nel mondo.

“Shadows of the night” è disponibile su etichetta Time Records, in collaborazione con Virgin/Universal sul mercato internazionale. Il nuovo singolo si preannuncia come un altro grande successo di Gigi Dag, sulle cui note potranno scatenarsi i tantissimi fan. E il 21 giugno il Capitano sarà dietro alla consolle, a Fiera Milano Live per una data imperdibile prodotta da Vivo Concerti che darà il via alla stagione estiva.

“Il progetto è nato dalla voglia di forti tensioni emotive, dalla curiosità e voglia di andare oltre con le armonie e sentire cosa c’è più in là”, ha dichiarato Gigi. “In questo caso- ha aggiunto- abbiamo pensato di rielaborare la mia canzone del 1999 Another Way che proprio quest’anno compie 25 anni. Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt’intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d’ascolto e di ballo”.