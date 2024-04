Dermatologia: Almirall ottiene anticorpo monoclonale da Novo Nordisk

Almirall trova un accordo di licenza esclusiva con Novo Nordisk per i diritti esclusivi sull’anticorpo monoclonale bloccante l’IL-21 NN-8828

La spagnola Almirall, ha annunciato di aver stipulato un accordo di licenza esclusiva con Novo Nordisk per i diritti esclusivi sull’anticorpo monoclonale bloccante l’IL-21 NN-8828. In base all’accordo, Almirall ottiene i diritti globali per lo sviluppo e la commercializzazione di questo anticorpo monoclonale in alcuni campi, tra cui le malattie dermatologiche immuno-infiammatorie.

Almirall accelererà lo sviluppo dell’attività per affrontare le principali malattie dermatologiche, assumendo la responsabilità dello sviluppo globale e della futura commercializzazione in queste indicazioni. Novo Nordisk riceverà un pagamento anticipato, oltre a ulteriori pagamenti di milestone per lo sviluppo e la commercializzazione e a royalties graduali in base alle future vendite.

NN-8828 è un anticorpo monoclonale ad alta affinità, primo di una nuova classe in dermatologia, che ha come bersaglio la citochina IL-21 ed è stato sviluppato da Novo Nordisk fino alla Fase II in indicazioni non dermatologiche. NN-8828 è in grado di bloccare l’attivazione delle vie di segnalazione a valle dell’IL-21 e di inibire le funzioni fisiopatologiche indotte da questa citochina in diverse cellule immunitarie. Questo meccanismo differenziato rende NN-8828 un’opzione promettente per il trattamento delle patologie infiammatorie e autoimmuni della pelle.

“In Almirall ci impegniamo a sviluppare i migliori trattamenti possibili per i pazienti affetti da malattie della pelle”, ha dichiarato il Dr. Karl Ziegelbauer, Chief Scientific Officer di Almirall. “Questa nuova partnership si basa sulla nostra strategia di innovazione e ci permetterà di esplorare l’approccio innovativo del blocco dell’IL-21 come possibile nuovo percorso per trattare.

Fondata nel 1944 e con sede a Barcellona, Almirall ha chiuso il 2023 con un fatturato di 898,8 milioni di euro. Presente direttamente in 21 Paesi, tra cui l’Italia, ha filiali in più di 70 Paesi e 1900 dipendenti.