Arisa ferma il concerto a Sessa Aurunca per il malore di una fan

Malore per una fan, Arisa ferma il concerto e urla: “Ambulanza, ambulanza”. L’episodio durante la tappa di Sessa Arunca

Si è dovuto fermare per qualche momento il concerto di Arisa a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. La stessa cantante ha messo in pausa i suoi musicisti per aiutare una fan che, tra le prime file, aveva avuto un malore.

L’artista, nel panico, ha, così, urlato: “Che succede? C’è qualcuno che si sente male? L’ambulanza, ambulanza! Che succede, ragazzi, madonna mia non mi fate ste cose”. Arisa – stasera di nuovo su Rai 2 per The Voice Senior – è, poi, scesa nel parterre per avvicinarsi al pubblico e monitorare il soccorso della ragazza.