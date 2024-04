Tumori: ASCO aggiorna le linee guida per la popolazione anziana

Tra le raccomandazioni cui viene dato più risalto c’è innanzitutto quella, rivolta ai medici, di utilizzare questionari di valutazione geriatrica per la gestione personalizzata del paziente anziano. “Tutti i pazienti oncologici di età uguale o superiore a 65 anni con deficit identificati mediante le valutazioni geriatriche dovrebbero godere di un piano di cura basato su tali valutazioni”. Gli autori precisano che il suggerimento dovrebbe riguardare tutti gli anziani che ricevono una terapia sistemica (cioè non locale, come sono invece la radioterapia o la chirurgia).

Il questionario ideale dovrebbe includere tutti gli aspetti legati all’età che possono influenzare i risultati delle cure. Tra questi, la salute psicologica ed emotiva del paziente, il sostegno sociale di cui può godere, la sua alimentazione, eventuali altre patologie da cui è affetto e relative terapie, e il grado di autonomia fisica e cognitiva.

“Tutte le linee guida concordano sulla necessità di fornire cure personalizzate ai pazienti oncologici anziani, basate sull’età biologica più che su quella cronologica e sui bisogni sociali, economici ed emotivi individuali” scrivono gli oncologi Silvio Monfardini, Francesco Perrone e Lodovico Balducci in un articolo di commento recentemente pubblicato sulla rivista Cancers. Spiegano infatti che in una situazione ideale i pazienti oncologici anziani dovrebbero essere seguiti presso un’Unità di oncologia geriatrica. “Queste realtà sono la norma in Francia, e sono presenti anche in alcuni dei maggiori centri del resto d’Europa, degli Stati Uniti, del Canada e dell’Australia” aggiungono.