Su Rai 2 Liam Neeson è “L’uomo dei ghiacci”: la trama del film

Stasera su Rai 2 Liam Neeson è “L’uomo dei ghiacci”. Un thriller movimentato e originale, con un messaggio sociale: la trama del film

E’ un tipo tranquillo, Liam Neeson, ma non fatelo arrabbiare, come dimostra il film “L’uomo dei ghiacci”, in onda giovedì 4 aprile alle 21.20 in prima visione su Rai 2. La storia è ambientata in Canada, nella sterminata provincia di Manitoba, dove Mike McCann e suo fratello Gurty si guadagnano da vivere come autotrasportatori su rotte difficili e insidiose, tutte sottozero.

Un gruppo di minatori rimane intrappolato in una cava per via di un’esplosione: l’unica chance di salvarli è raggiungere la zona in camion e trasportare delle pesanti attrezzature; ma è primavera, il ghiaccio si è assottigliato e la missione è pericolosissima. Mike e Gurty partono, ma qualcuno è interessato a rendere loro la vita difficile. Ambientazione e ritmo per un thriller movimentato e originale, con la regia Jonathan Hensleigh che firma anche un messaggio sociale, e con Liam Neeson, Laurence Fishburne e Amber Midthunder nel cast.