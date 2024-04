Prima il paziente, poi il profitto: ecco l’oncologia del buonsenso

Come spiegano gli autori dell’articolo, oggi l’oncologia sta vivendo un paradosso preoccupante: da un lato si assiste a un utilizzo eccessivo di terapie che portano minimi benefici in termini di sopravvivenza, dall’altro tante persone non hanno accesso a cure che potrebbero realmente cambiare in meglio la loro vita.

“Le ragioni alla base di questo paradosso sono molteplici” scrivono gli autori, tra i quali figura anche l’italiano Dario Trapani, ricercatore dell’Università degli studi di Milano e oncologo presso l’Istituto europeo di oncologia del capoluogo lombardo. “Uno di questi è il passaggio, avvenuto negli ultimi anni in molti Paesi del mondo, da una ricerca sostenuta prevalentemente con fondi pubblici a una finanziata dall’industria e che insegue interessi soprattutto di tipo commerciale.” Gli autori hanno anche ricordato che ciò ha portato a un sistema nel quale si privilegia la ricerca di nuove terapie rispetto a quella che potrebbe migliorare approcci chirurgici, radioterapici, palliativi e anche di prevenzione. Le nuove terapie sono senza dubbio importanti, ma altri interventi, tra cui quelli di prevenzione, potrebbero salvare la vita di un numero decisamente maggiore di persone in tutto il mondo.

In alcuni Paesi, spiegano gli esperti, la spesa annuale per i nuovi farmaci supera i 200.000 dollari per paziente e include anche terapie che non li aiutano a vivere più a lungo.

“Spesso ci troviamo di fronte alla mancanza di una comunicazione chiara sui rischi e i benefici associati a una determinata cura e ciò complica notevolmente la discussione e la ricerca di un equilibrio tra speranza e realtà nella presa in carico della malattia” aggiungono i ricercatori.