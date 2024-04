Previsioni meteo 4 aprile 2024: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 aprile 2024: miglioramento del tempo su tutte le regioni con la rimonta dell’anticiclone

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una fine di marzo e un inizio di aprile piuttosto dinamici con il passaggio di diverse perturbazioni sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud che segneranno l’avvio di una fase di tempo stabile grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione. I modelli continuano a confermare il culmine dell’anticiclone proprio nel corso del weekend quando avremo clima pienamente primaverile con sole e temperature in aumento.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e precipitazioni sparse, neve sui rilievi oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio migliora al Nord-Ovest mentre altrove non avremo variazioni salvo un rialzo della quota neve. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con cieli per lo più nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, salvo maggiori addensamenti tra Campania e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .