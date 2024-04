L’oroscopo di oggi, giovedì 4 aprile 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 4 aprile 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Soddisfazioni in arrivo, troppi pensieri se sei impegnato in un nuovo lavoro o magari hai dei progetti importanti in vista. E’ opportuno in questi giorni valutare bene cosa fare in amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Elimina tutta quella serie di problematiche che sono nate nel corso dell’ultimo periodo. Agitazione nella coppia, ma in questo momento devi fare progetti a lunga scadenza, non ci sono limiti per il futuro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

L’amore torna insperato e per il lavoro ci sarà una chiamata, un’informazione, e comunque tutte le cose che stai facendo potranno essere vincenti; spunti importanti in vista del futuro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sei creativo e stai raccogliendo ottime opportunità professionali. Un amore “spento” può riaccendersi di colpo…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Anche se hai lavorato bene molte volte hai ricevuto delle critiche, ma non arrabbiarti, ci sono tante persone invidiose! Se c’è una difficoltà in amore parla e non rimandare i confronti di giorni.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Risentirai di una certa fatica mentale, di una scarsa capacità di concentrazione. Oggi devi frenare le tue emozioni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata un po’ agitata, ad ogni modo, dopo un periodo difficile per l’amore finalmente si riparte per nuove avventure. Quando torni a casa i tuoi pensieri devono essere dedicati alla famiglia. Lo dico perché da troppo tempo stai pensando solo al lavoro!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Hai iniziato un lavoro o un progetto complesso, che renderà solo dopo molti mesi; non sei soddisfatto di quello che fai. Per l’amore c’è molta fatica.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi sei un po’ sotto pressione, ma questo è normale perché ci sono importanti progetti in ballo, anche un programma da costruire e che si dovrà sviluppare nei prossimi mesi!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La giornata è sotto tono oppure piena d’impegni, fai le cose con calma. Spese per questioni legali o per mettere a posto qualche disagio nato nel passato.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Potresti sentirti più pensieroso. E’ probabile che tu debba ripartire da zero, iniziare una nuova esperienza.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottime idee, qualcuno penserà ad un lavoro mai fatto prima, si troverà a lavorare in modo diverso o cambierà gruppo, tutto questo si rivelerà favorevole.