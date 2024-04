Nuovo avvistamento di tre ufo a Genova Voltri da parte di due pescatori

Il Centro Ufologico Mediterraneo registra un avvistamento di tre ufo a Genova Voltri il 23 marzo 2024, da parte di due pescatori

Ennesimo avvistamento ufo in Liguria, dove, in una sola volta ne sono stati filmati tre nella stessa occasione. Il CUFOM Liguria, conferma che la regione ha un elevatissimo tasso di avvistamenti ufo/uap, cioè di oggetti volanti non identificati, un’area dove se ne vedono in abbondanza e con una frequenza impressionante, insomma un vero e proprio hot spot degli ufo.

Del nuovo ufo file, insieme a quelli più recenti, riguardanti proprio la Liguria, si parlerà al prossimo convegno di Rho di domenica 7 aprile 2024 (con replica a Falconara Marittima, Ancona, sabato 20 aprile) a cui parteciperà anche il celebre personaggio ligure Pierfortunato Zanfretta che racconterà la sua straordinaria storia con ufo e alieni. Dunque, il CUFOM Liguria, per bocca del Presidente Angelo Carannante, comunica che, la notte del 23 marzo 2024, intorno alle ore 00,35, a Genova Voltri, con condizioni meteo in quel momento buone, mentre due persone erano intente a pescare, si sono accorte di uno strano oggetto volante biancastro piuttosto luminoso, che non emetteva alcun rumore, con movimenti irregolari e davvero inusuali.

Sulle prime hanno pensato che si trattasse di un satellite ma, ben presto, hanno realizzato che tale non poteva essere, in quanto aveva dei movimenti decisamente strani non proprio come quelli dei velivoli umani. Uno dei due uomini ha iniziato a filmare le evoluzioni dell’oggetto cercando di capire cosa fosse. Poi, con grande meraviglia, i due testimoni hanno constatato che gli ufo erano più di uno. Essi apparivano poco più grandi delle stelle e sembravano allontanarsi ed avvicinarsi tra di loro con una discreta velocità. Uno dei due, pur essendo abituato ad osservare il cielo, ha dichiarato: “No, non sono umani”, tanta è stata la meraviglia. L’avvistamento è durato circa 1 minuto ed alla fine i “velivoli” si sono come spenti uno alla volta.

Sul sito del Centro Ufologico Mediterraneo, all’indirizzo https://www.centroufologicomediterraneo.it/wp/nuovo-caso-cufom-due-pescatori-filmano-degli-ufo-a-genova-voltri-video/, vi sono i primi risultati delle serrate indagini tuttora in corso e, su youtube, cliccando sul link https://www.youtube.com/watch?v=BtGAJYAmZ9I, di CUFOMCHANNEL, è possibile vedere il videotrailer dell’avvistamento.

Per completezza, il CUFOM, questa volta quello Campania, ha diramato la notizia di un secondo avvistamento, a Pozzuoli (Napoli), dove il 27 febbraio 2024, in piena notte, è stato filmato un misterioso velivolo di forma triangolare, con tre luci ai vertici. Per segnalare gli avvistamenti, anche senza immagini, contattare il numero 3204659798 (anche WhatsApp), oppure scrivere a centroufologicomediterraneo2@gmail.com o, infine, collegarsi ai social del Centro Ufologico Mediterraneo.